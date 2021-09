Kindermedizin : Kleine Tintenfische für große Kämpfer im Krankenhaus

Nicole Hirtz, Pflegeleitung, freut sich über die Geschenke von Nadine Betz und ihren Mitstreiterinnen.

Kleve Die selbst gehäkelten Tintnfische sind keine reine Deko oder zum Kuscheln, die winzigen Babys sollen an ihren Tentakeln statt an den Schläuchen in ihren Bettchen zupfen.

(RP) Über 50 „Oktis“ freut sich die Neonatologie des St.-Antonius-Hospitals in Kleve. Nadine Betz von der Organisation „Oktopus für Frühchen“ übergab die mit viel Liebe gehäkelten Kraken und erklärt die Hintergründe: „Weil der Greifreflex bei Frühchen schon stark ausgebildet ist, ziehen sie gerne an Kabeln und Schläuchen. Liegt ein Oktopus in greifbarer Nähe, halten sie sich gerne an den Tentakeln fest.“

Die Tintenfische werden von ehrenamtlichen Helferinnen aus schadstofffreien Materialien gehäkelt. Nadine Betz lebt in Goch, hat schon mehr als 200 Oktis gehäkelt und organisiert Häkeltreffen in der Region. Nicole Hirtz, pflegerische Leitung der Kinderintensivstation am St.-Antonius-Hospital, bedankte sich herzlich für das Engagement: „Das ist eine tolle Sache! Wir erzählen den Eltern von den Oktis. Sie können dann selbst entscheiden, ob sie den neuen Begleiter zu ihrem Baby legen lassen möchten.“ Das ist natürlich völlig freiwillig.

Wer häkeln, spenden oder sich einfach informieren möchte: www.oktopusfuerfruehchen.de

