Ausmusterung : Ein Löschfahrzeug für Ägypten

Bedburg-Hau Die Freiwillige Feuerwehr Bedburg-Hau gibt ihr ältestes Fahrzeug ab.

Es war das älteste Fahrzeug im Einsatz der Freiwilligen Feuerwehr Bedburg-Hau. Nach 56 Dienstjahren geht es jetzt aber in den „Un-Ruhestand“. Über ein Exportunternehmen gelangt es in den nächsten Wochen von Till-Moyland an den Nil. Ab dann wird das LF8 der Marke Faun in Ägypten seinen Dienst leisten. Wieder bei einer Feuerwehr.