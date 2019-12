Kleve : Die Frauenfilmnacht von Kleve wird immer größer

Kleve Die Frauenfilmnacht geht am 5. März über die Bühne oder besser über die Leinwand. Mit drei ausgesuchten Filmen über starke Frauen, die bislang unbekannt sind.

Das ist die eine Seite der Frauenfilmnacht, die am 5. März zum inzwischen 7.siebten Mal über die Bühne oder besser über die Leinwand gehen wird. Mit drei ausgesuchten Filmen über starke Frauen, die vorher unbekannt sind. 400 Frauen waren das letzte mal dabei – ausverkauft. Und das bereits Ende Dezember. „Deshalb wollen wir schon so früh für die Frauenfilmnacht werben“, sagt Barbra Baratie, die die Filmnacht zusammen Reinhard Berens von den Tichelparkkinos organisiert. Und in diesem Jahr könnte sich die Zahl fast verdoppeln: „Wir überlegen, ob wir auch das Kino 1 für die Frauen öffnen werden“, sagt Berens.

Einen Teil der Einnahmen werden die Frauen spenden, so wie sie auch wieder mit dem Sparschwein am Abend rundgehen werden, für einen guten Zweck. In diesem Jahr waren fast 30.000 Euro gespendet worden. Im kommenden Jahr sollen die Spenden an die Aktion pro Humanität von Elke Kleuren-Schryvers gehen.