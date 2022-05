Gedenkveranstaltung : Die Flamme der Freiheit lodert in Kleve

Läufer brachten das Freiheitsfeuer zum Koekkeoplatz in Kleve, wo es unter dem Applaus zahlreicher Zuschauer entzündet wurde. Foto: Marc Cattelaens

Kleve Auf dem Koekkoekplatz wurde das „Bevrijdigungsvuur“, das Freiheitsfeuer, entzündet. Erstmals wurde damit auch auf deutscher Seite an den Überfall des Deutschen Reiches auf die Niederlande erinnert. Es gab viele mahnende Worte.

Niederländer gehören in Kleve einfach dazu. Wer durch die Fußgängerzone geht, hört an jeder Ecke ihre Sprache. Sie kommen gerne nach Kleve, um hier einzukaufen oder einen Kaffee zu trinken. Doch was wir heute als völlig normal empfinden, ist nicht selbstverständlich. Denn vor 82 Jahren überfielen deutsche Truppen die Niederlande und besetzten das Nachbarland. Erst mit dem Ende des Zweiten Weltkriegs wurden die Niederlande von den deutschen Besatzern befreit. Das feiern die Niederländer seitdem am 5. Mai mit dem Befreiungstag. Dazu gehört traditionell auch die Entzündung eines Feuers in Wageningen, dem Ort der deutschen Kapitulation am 5. Mai 1945. 77 Jahre nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs loderte das Feuer der Freiheit nun erstmals auch auf deutscher Seite: In Kleve wurde es am Donnerstagabend auf dem Koekkoekplatz entzündet.

Eigentlich sollte das Feuer schon 2020 als Zeichen der grenzüberschreitenden Verbundenheit der befreundeten Nachbarländer zur Feier des 75. Jahrestages des Kriegsendes nach Deutschland getragen werden. Doch die Corona-Pandemie machte einen Strich durch die Rechnung. Am Donnerstag aber wurde das Feuer dann von niederländischen Stafettenläufern an der Grenze wischen Groesbeek und Kranenburg an deutsche Läufer übergeben und anschließend über eine Strecke von zwölf Kilometern gemeinsam zum Koekkoekplatz in Kleve getragen.

Bürgermeister Wolfgang Gebing nahm ein Kunstwerk in Empfang. Es handelt sich um eine „Remembrance Poppy“ aus Bronze, eine stilisierte künstliche Mohnblume als als Symbol zum Gedenken an Kriegsopfer. Foto: Marc Cattelaens

Dort warteten ab 18 Uhr viele Klever und auch niederländische Gäste auf die Ankunft der Läufer und der Fackel. Nach der feierlichen Entzündung des Feuers begrüßte Freddy Heinzel, Honorarkonsul der Niederlande, die Anwesenden. „Mit der Entzündung des Freiheitsfeuers wollen wir zeigen, dass man auch nach schlimmen Ereignissen wieder zusammenkommen und in Eintracht leben kann“, sagte Heinzel. Kleves Bürgermeister Wolfgang Gebing betonte, dass er „große Dankbarkeit für diese Geste“ empfinde. Die Nationalsozialisten hätten menschliches Leben und die menschliche Würde mit Füßen getreten. Gebing erinnerte an den niederländischen Philosophen Titus Brandsma. Dieser starb am 26. Juli 1942 im Konzentrationslager Dachau. Für ihn war auch Kleve, wo er zwischenzeitlich inhaftiert war, eine Station auf seinem Leidensweg. „Ältere Klever Mitbürger erinnerten sich an den traurigen Zug von Frauen und Männern, die durch die Große Straße zum Gefängnis an der Krohnestraße geführt wurden, wo heute eine Gedenktafel Brandsma erinnert, sagte Gebing. Angesichts der Entzündung des Friedensfeuers sei der Bürgermeister sehr bewegt. „Unsere gesamte Hoffnung liegt auf Frieden und Freundschaft in der Welt. Wir werden in Kleve die Geflüchteten und Schutzsuchenden aus der Ukraine unterstützen“, sagte Gebing.

Der Nimweger Bürgermeister Hubert Bruls nannte es „ein kleines Wunder, dass wir heute hier stehen“. Dass man als Nachbarn beiderseits einer Grenze miteinander lachen und arbeiten könne, sei für uns normal. „Aber für viele in Europa ist es das nicht“, betonte Bruls. „Ich hoffe, dass auch die Russen und die Ukrainer in 20 Jahren wieder miteinander feiern können“, sagte er. Der CDU-Bundestagsabgeordnete Stefan Rouenhoff sprach angesichts der Entzündung des Freiheitsfeuer von einem „denkwürdigen, geschichtsträchtigen Tag“. „Es hat Zeit gebraucht, dass wir Deutschen das Vertrauen der Niederländer zurückgewinnen konnten. Heute sind wir engste Verbündete“, sagte Rouenhoff. Peter Schuurman, Generalkonsul der Niederlande, meinte, dass nicht „Regierungen weit weg, sondern die Menschen in den Grenzregionen“ die Völkerverständigung mit Leben füllen.