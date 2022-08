Nach der Kult-Kirmes : Materborner Feuerwehr lädt zum Brunnenfest ein 

Kleve-Materborn Zum 19. Mal wird am Freitag, 5. August, rund um das Depot auf der Kapellenstraße gefeiert. Das Brunnenfest beginnt um 19 Uhr. Es gibt Leckeres vom Grill und aus dem Fass.

Was als Highlight zum Jubiläumsjahr 2002 anlässlich des 80-jährigen Bestehens der Freiwilligen Feuerwehr in Materborn gedacht war, hat sich zu einem festen Bestandteil der Materborner Feuerwehrarbeit und des Vereinslebens entwickelt. Indem der Löschzug Materborn der Freiwilligen Feuerwehr der Stadt Kleve vor 20 Jahren mit dem Brunnenfest an die Tradition in Materborn erinnerte, dass gute Nachbarschaft, reges Vereinsleben, großes Vertrauen und Nähe zur Feuerwehr in Materborn zu den Wurzeln des Materborner Gemeindelebens gehören, haben sie selber mit dem Brunnenfest ein Stück Tradition geschaffen, das diese Werte widerspiegelt.

Traditionell ist mittlerweile schon der Brunnenfesttermin und Ort: der letzte Freitag in den Sommerferien, also in diesem Jahr der Freitag, 5. August, ab 19 Uhr am Feuerwehrdepot auf der Kapellenstraße. Traditionell ist ebenfalls schon die bekannte und beliebte gemütliche Atmosphäre unterm Fallschirm bei „Leckerem“ vom Grill und Fass Auch das „Materborner TaTüTaTa“ fehlt nicht. Die Kameraden des Löschzuges Materborn laden alle Interessierten dazu ein, an diesem Abend wieder einmal im Innenhof des Feuerwehrgerätehauses miteinander zu klönen, ein Tänzchen zu wagen oder sich einfach nur auszuruhen und zu erholen. Vor allem würden sich die Beteiligten freuen, wenn möglichst viele der Einladung folgen würden, die bislang noch nicht die Zeit gefunden hatten, aber immer schon mal kommen wollten. „Es ist alles gerichtet. Kommen Sie, wenn wir feiern und feiern Sie mit“, so die Feuerwehr.