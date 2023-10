Hits der 1980er-Jahre Limit-Revival-Party im Casa Cleve

Am Samstag, 4. November, ab 20 Uhr (Einlass 19 Uhr), ist es wieder soweit. Im Casa Cleve stehen bei der Limit-Revival-Party wieder die Hits der 1980er-Jahre im Mittelpunkt. Musik aus der Zeit, in der an der Klever Hoffmannallee noch die Diskothek Limit stand. Bei der Revival-Party werden die Besucher mit Songs aus ihrer Jugendzeit bestens bedient. Ob Depeche Mode, The Cure, Duran Duran, Erasure, The Human League oder Iggy Pop – was damals angesagt war, wird hier zu hören sein. DJ Andreas legt sorgt dafür.