Hilfe aus dem Kreis Kleve 40-Tonnen-Lkw bricht vom Niederrhein ins Katastrophengebiet auf

Trotz guter Vorbereitung werde man wohl mindestens eine Woche brauchen, bis die Spenden vor Ort sind, schätzt Demirli. Die Sachspenden werden an der Alte Heerstraße 76-78 in Weeze (Firma Erkis Plast) gesammelt. Spender können Kleidung, Decken und andere dringend benötigte Dinge dort noch am heutigen Freitag von 8 bis 12 Uhr und am Samstag von 10 bis 15 Uhr abgeben. „Jeder Beitrag, egal wie klein, kann einen großen Unterschied machen und den betroffenen Menschen helfen, die kalte Jahreszeit zu überstehen“, sagt Ozan Demirli. Als Ansprechpartner der Hilfsaktion ist er unter Telefon 0173 5241782 erreichbar.