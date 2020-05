Gottesdienste : Die meisten evangelischen Kirchen bleiben geschlossen

Auch in der evangelischen Kirche in Uedem sollen frühestens ab dem 17. Mai wieder Gottesdienste gefeiert werden. Foto: Evers, Gottfried (eve)

In den meisten evangelischen Kirchengemeinden werden frühestens am 17. Mai wieder Gottesdienste gefeiert. Die evangelische Kirche Goch am Markt zelebriert jedoch bereits am Sonntag um 11 Uhr die erste öffentliche Messe.

Presbyterien der 20 Kirchengemeinden im Evangelischen Kirchenkreis Kleve arbeiten an Schutzkonzepten, damit öffentliche Gottesdienste wieder stattfinden können. Darin legen sie fest, wie viele Besucherinnen und Besucher zulässig sind, wie Desinfektionsmittel bereitgestellt werden, wie die Gemeindeglieder begrüßt und an markierte Plätze geführt werden können und wie die Kirche wieder verlassen wird. „Das ist Bedingung für die Öffnung“, sagte Superintendent Hans-Joachim Wefers im Pfarrkonvent. Ebenso werden Listen ausliegen, in denen sich die Gottesdienstbesucher eintragen. Mit ihnen sollen im Fall des Falles Infektionsketten nachvollzogen werden. Auf den 17. Mai einigten sich die meisten Pfarrerinnen und Pfarrer als Starttermin für die Gottesdienste. In der evangelischen Kirche Goch am Markt wird hingegen bereits am Sonntag, 10. Mai, ab 11 Uhr, wieder eine Messe gefeiert (ein Mundschutz ist zu tragen). Presbyterium können sich jedoch auch auf den 24. oder 31. Mai als Starttermin aussprechen. Sollten mehr Gemeindeglieder kommen, als das Konzept zulässt, können zusätzliche Gottesdienste angeboten werden.

Bei den Gottesdiensten müssen zentrale Elemente hygienisch verantwortbar sein. Die Empfehlung der Landeskirche und von Superintendent Wefers lautet, das Abendmahl und den Gemeindegesang zurzeit auszusetzen. Weitere Regelungen betreffen auch weiterhin das Gemeindeleben. Gruppen, Chöre und Kreise sollten sich nach wie vor nicht treffen. Dringliche Ausnahmen müssten mit dem Presbyterium und dem zuständigen Gesundheitsamt abgeklärt werden. Bei den bisherigen Regelungen für Beerdigungen bleibt es ebenfalls. Trauerfeiern mit maximal 20 Teilnehmenden, für Trauergottesdienste in der Kirche gilt dann das Konzept der Regelgottesdienste. Feiern, wie Konfirmation, Hochzeit und Taufe sollten weiterhin möglichst verschoben werden.