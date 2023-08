Kokain für 2,5 Millionen Euro Drogen strömen weiter durch den Kreis Kleve

Kaum eine Woche vergeht, in der sich vor dem Landgericht Kleve nicht ein Drogenkurier oder Dealer verantworten muss. In den meisten Fällen kommt das Rauschgift aus den Niederlanden. Häufig ist der Kreis Kleve nur Transitland und nicht Bestimmungsort – aber wenn ein Kurier bei Emmerich, Goch oder Straelen angehalten wird, dann ist nun mal das Landgericht Kleve oder eines der Amtsgerichte in seinem Bezirk zuständig.