Corona-Schranke geöffnet : Die Clubs Kreis Kleve wollen wieder öffnen

Lange Zeit mussten Clubs geschlossen bleiben, nun startet der Betrieb vielerorts wieder. Besucher müssen geimpft oder genesen sein und zudem einen negativen Coronatest vorweisen. Foto: dpa/Felix Kästle

Kreis Kleve Ob Radhaus in Kleve oder Excited in Goch, Room46 in Emmerich oder E-Dry in Geldern: Ab sofort wird auch im Kreis Kleve wieder gefeiert. Es sind Wiedereröffnungsfeten geplant. In Diskotheken gilt die 2G-plus-Regel.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Maarten Oversteegen

Geburtstage, Abiturfeiern, Examensfeten – in der Gocher Veranstaltungshalle „Excited“ hätte in den vergangenen zwei Jahren viel gefeiert werden sollen. Doch daraus wurde nichts. Corona machte einen Strich durch die Rechnung. „Die Zeit war heftig für uns, es gab praktisch keine Einnahmen. Wir haben innerhalb von zwei Jahren vier, fünf Events gehabt. Das hätten wir kaum für möglich gehalten“, sagt Excited-Chef Marc Borgmann.

Doch nun sei die Vorfreude endlich wieder groß. Seit Freitag dürfen Diskotheken und Clubs nach monatelanger Schließung wieder öffnen. Es gilt der aktualisierten Coronaschutzverordnung nach die 2G-plus-Regel. Zudem besteht die Testpflicht auch für Menschen, die bereits eine Booster-Impfung erhalten haben oder kürzlich genesen sind. Eine Maskenpflicht gibt es allerdings nicht mehr.

„Jetzt muss das Geschäft erst einmal wieder langsam anlaufen. Wir hoffen sehr, dass die Menschen wieder Lust haben, zu feiern. Wir sind da aber sehr zuversichtlich“, sagt Marc Borgmann. An diesem Wochenende stehen an der Borsigstraße zwei Partys für Jugendliche ab 16 Jahre auf dem Programm. Das Motto der Feten lautet: „Einfach weil wir wieder dürfen“, der Eintritt kostet sechs Euro. Marc Borgmann hofft darauf, dass bald auch wieder zahlreiche Anfragen für Privatveranstaltungen auf seinem Schreibtisch eintrudeln.

Im Jugend- und Kulturzentrum „Radhaus“ in Kleve wird in der Nacht zu Sonntag unter dem Slogan „One year – one night“ gefeiert. Das Ziel der Veranstalter: In einer Nacht sollen alle Entbehrungen der Corona-Zeit nachgeholt werden. Von 21 bis 4 Uhr soll der Nachwuchs ausgelassen tanzen.

Für den Klever Techno-Club „XLR8“ kommt der Neustart nach dem Lockdown noch zu früh. Die Projektentwickler rund um Jan Holtfester hoffen darauf, dass im März die Bauabnahme erfolgt und die dann noch zu beantragenden Genehmigungen auf dem Tisch liegen. Wir hatten zuletzt ausführlich über die Planungen berichtet. Bald soll es in der früheren XOX-Keksfabrik regelmäßig Techno-Partys geben, bis zu 400 Besucher werden erwartet.

In der Gelderner Diskothek E-Dry soll es am Samstag zu einer XXL-Re-Opening-Party kommen. Für die Feier waren bereits Mitte Februar fast alle Tickets im Vorverkauf vergriffen, mittlerweile gibt es tatsächlich auch keine Restkarten mehr. Vor Ort wurde ein Testzentrum eingerichtet, Termine können dafür ebenfalls im Internet gebucht werden. Allerdings werden die 2G-plus-Nachweise verschärft kontrolliert. Die Veranstalter verlangen amtliche Ausweisdokumente, Fotos von Impfnachweisen werden im E-Dry ebenfalls nicht akzeptiert.

Brian Claußen hat den Room46 am Neumarkt in Emmerich inmitten der Corona-Krise eröffnet. Im Herbst 2020 war das. Immerhin wirkte das Nachtleben in der Rheinstadt bereits vor Corona wie ausgestorben. Brian Claußen entwickelte 2019 die ersten Pläne und ging trotz der Pandemie am Standort des früheren Clubs Rio ins unternehmerische Risiko. Nun soll endlich mit größeren Gruppen gefeiert werden. „Es ist mit Blick auf die Belastungen des Ukraine-Konflikts und der Corona-Krise nicht leicht, jetzt befreit durchzustarten. Natürlich freuen wir uns, aber alles gewissermaßen mit angezogener Handbremse“, sagt Claußen.

Zuletzt hatte man sich auf den Bar-Betrieb fokussiert, und das mit Erfolg. „Anfangs musste es sich erst einmal herumsprechen, da wir ja neu auf dem Markt sind. Aber auch aufgrund unserer musikalischen Beschallung sind wir aufgefallen. Und an manchen Tagen lief es wirklich zu gut. Da standen vor der Türe drei Mal so viele wie drinnen“, sagt Brian Claußen.