Kleve : Violett – die Farbe der Buße

Für Pastor John Paul Samala besitzen Farben eine große Bedeutung. Durch sie könnten Menschen die Welt entdecken. Foto: Evers, Gottfried (eve)

Der in Indien geborene Priester, Pastor John Paul Samala, der in der Pfarrgemeinde Heiliger Johannes der Täufer als Seelsorger tätig ist, stellt die liturgische Farbe Violett vor.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Werner Stalder

Pastor John Paul Samala aus A. Kattu Padi, Vellore/Indien wirkt seelsorglich in der Pfarrgemeinde Heiliger Johannes der Täufer mit der Pfarrkirche St. Markus, Bedburg, und den Filialkirchen Alte und Neue St. Antonius-Kirche in Hau, St. Martinus, Qualburg, St. Peter, Huisberden, St. Vincentius, Till, und St. Stephanus, Hasselt. Der Priester aus dem Bistum Nellore/Indien stellt die liturgische Farbe Violett vor: „Farben spielen eine große Rolle in unserem Leben. Wie schön, dass unsere Umwelt so bunt ist! Wie gut, dass wir Farben sehen! Menschen erkennen die Welt mit Farben.“

Alle Farben sind sehr wichtig. Wir können nicht sagen, dass eine Farbe wichtiger ist als die andere. Jede Farbe ist wertvoll. Jede Farbe macht die Welt bunt. Jede Farbe macht unser Leben bunt. Die Farben geben Bedeutung in unserem Leben. Jedes Land, jede Religion, jede Tradition und jede Kultur in der Welt haben unterschiedliche Bedeutungen. Da ich aus Indien komme, möchte ich gerne einen Einblick geben über die Bedeutungen in Indien. Indien ist seit jeher als das Land der symbolischen Farben bekannt. Die indische Kultur ist bekannt für die Verwendung lebhafter Farben und nicht nur für dekorative Zwecke. Farben in Indien haben Verbindungen zu Religion und Politik und fließen in Feste und Feiern ein.

Info Das Zeichen der Erleuchtung Die Farbe Violett ist in Indien keine Farbe, sondern eine Gabe. Sie ist ein Zeichen der Erleuchtung, der höchsten Stufe der Erkenntnis Für Pastor John Paul Samala, Priester des Bistums Nellore/Indien ist Violett nicht nur Gabe, sondern auch eine Gnade.

Die Verwendung und Interpretation von Farben kann je nach Religion variieren, da Indien ein großes und vielfältiges Land ist. Hinduistische Künstler verwenden Farbe für die Gottheiten und ihre Kleider, um ihre Qualitäten zu kennzeichnen. Die richtige Verwendung von Farbe schafft eine Umgebung, die die Menschen fröhlich machen soll. Einige der Hauptfarben, die in religiösen Zeremonien verwendet werden, sind Rot, Gelb (Kurkuma), Grün aus Blättern und Weiß aus Weizenmehl. Die Farbe Violett ist ein Ausdruck des universellen Bewusstseins und ein Zeichen der Erleuchtung, der höchsten Stufe der Erkenntnis. Man könnte sagen: Violett ist in Indien keine Farbe, Violett ist in Indien eine Gabe. Im Christentum spielen Farben auch eine große Rolle. Die liturgischen Farben bilden die Zeiten, Feste und Festkreise im Kirchenjahr ab. Die verschiedenen Farben der liturgischen Kleidung sollen den besonderen Charakter der jeweils geführten Glaubensgeheimnisse und des Weges des christlichen Lebens im Verlauf des liturgischen Jahres verdeutlichen. Violett ist die Farbe der Trauer und der Buße; sie wird in der Fastenzeit und in der Adventszeit, an Allerseelen sowie bei Beerdigungen und beim Sakrament der Beichte getragen.