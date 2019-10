Kleve : Fachseminar für Altenpflege: 28 neue Auszubildende

Die neuen Auszubildenden am Fachseminar für Altenpflege in Kleve haben ihre Ausbildung begonnen. Foto: KAN

Kleve Katholisches Alten- und Pflegehilfenetzwerk am Niederrhein: Neue Auszubildende.

(RP) 28 Auszubildende haben ihre Ausbildung am Fachseminar für Altenpflege in Kleve gestartet. Das Fachseminar für Altenpflege vermittelt theoretische Grundlage nach neuesten wissenschaftlichen Erkenntnissen und begleitet die Auszubildenden durch die spannende Zeit der Ausbildung. In ihren Ausbildungsbetrieben können die Auszubildenden die erworbenen Kenntnisse in die Praxis umsetzen. Neben Erfahrungen in ihren Ausbildungsbetrieben lernen die Auszubildenden im Rahmen der dreijährigen Ausbildung während ihrer Praxiseinsätze auch den Versorgungsbereich der ambulanten bzw. stationären und der psychiatrischen Versorgung kennen.