Kreis Kleve: Die Arbeitslosigkeit ist weiter im Sinkflug

Kreis Kleve Im Mai waren im Kreis Kleve 9234 Menschen arbeitslos gemeldet. Das ist ein Rückgang um 168 Personen oder 1,8 Prozent im Vergleich zum Vormonat. Im Vergleich zum Vorjahr liegt die Arbeitslosigkeit um 926 Personen oder 9,1 Prozent niedriger.

Die Arbeitslosenquote sank im Vergleich zum Vormonat um 0,2 Prozentpunkte auf 5,6 Prozent. Im Vorjahr lag die Quote bei 6,2 Prozent. Diese Zahlen teilte gestern die auch für den Kreis Kleve zuständige Arbeitsagentur Wesel mit.

"Vor dem saisonal üblichen Sommerloch hat der Arbeitsmarkt noch einmal Fahrt aufgenommen. Die Arbeitslosigkeit ist in beiden Kreisen zurückgegangen", sagt Damian Janik, der stellvertretende AgenturGeschäftsführer. Vom Rückgang der Arbeitslosigkeit hätten alle Personengruppen profitiert: Männer und Frauen, Jüngere und Ältere, Langzeitarbeitslose, Schwerbehinderte und Menschen mit ausländischem Pass. Am stärksten sei die Entwicklung bei den unter 25-Jährigen ausgeprägt gewesen. "Doch während junge Fachkräfte mit abgeschlossener Ausbildung gut auf dem Arbeitsmarkt Fuß fassen konnten, stieg die Zahl der jungen Arbeitslosen ohne Ausbildung an", sagt Janik.