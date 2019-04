Gemeinde aktiv : Antonius-Tafel: In einem Keller fing alles an

Antonius-Tafel: In einem Keller fing alles an

KLEVE Die St.-Antonius-Bruderschaft Kleve von 1461 ist Träger der ersten Tafel im Kreis Kleve. 2005 war die Gründung.

Einer der Gründer, Willi Huybers, erzählt, dass man mit drei Leuten ganz bescheiden in einem Keller begonnen habe. „Die Lebensmittelkisten standen auf dem Boden“, sagt er. Im Jahre 2005 wurde unter dem Namen „Antonius-Tafel“ die erste Tafel im Kreis Kleve gegründet. In 2007 wurde aus der Antonius-Tafel die Klever Tafel, denn mit dem Begriff Antonius-Tafel wurde eine Markenschutzbestimmung übertreten.

Zu den Mitarbeitern in der großen Halle am XOX-Gelände gehören Brudermeister Rainer Huybers, sein Vater Willi, Diakon Michael Rübo und Bernhard Sack, alle von der St.-Antonius-Bruderschaft. Einer der zahlreichen Ehrenamtlichen ist auch Ludger Wucherpfennig, der die Logistik der Klever Tafel erläuterte. Die Bedürftigen brauchen einen schriftlichen Bescheid von der Stadt oder dem Kreis Kleve, dass sie Sozialunterstützung bekommen. In einem Begrüßungsschreiben werden die Kunden in 20 Sprachen über den Modus der Verteilung informiert. Jeder bekommt eine gelbe oder rote Kundenkarte, auf der die notwendigen Daten, beispielsweise die Anzahl der bezugsberechtigten Haushaltsmitglieder, verzeichnet sind.