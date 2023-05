„Fiets statt Autositz“ Jetzt anmelden für das Stadtradeln im Kreis Kleve

In diesem Jahr werden nicht nur die erfolgreichsten Radler belohnt. Unter allen Teilnehmenden aus dem Kreis Kleve werden Preise verlost – Hauptpreis ist ein E-Bike. Zudem gibt es auch in diesem Jahr wieder die Möglichkeit, am landesweiten Wettbewerb „Schulradeln“ teilzunehmen. Diese Kategorie richtet sich gezielt an Schüler sowie Lehrkräfte und Eltern. Die Anmeldung erfolgt ebenfalls über die genannte Seite. Zusätzlich muss lediglich ein Haken gesetzt werden, dass die angemeldete Person am „Schulradeln“ teilnehmen wird. Mehr Informationen sind online unter www.stadtradeln.de/schulradeln-nrw zu finden