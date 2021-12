Tausende im Kreis Kleve betroffen : Erste Frist für alte Führerscheine läuft im Januar ab

Kreis Kleve Alle grauen Lappen, rosa Läppchen und ältere Karten-Führerscheine müssen ausgetauscht werden. Die ersten sind jetzt dran. Für 13.700 Menschen im Kreis Kleve geht die Frist bis zum 19. Januar – und es gibt Wartezeiten.

Wer zwischen 1953 und 1958 geboren ist und noch einen Papierführerschein hat, egal ob grau oder rot, für den wird es langsam Zeit. Alle, auf die das zutrifft, müssen ihre Fahrerlaubnis bis zum 19. Januar 2022 in einen neuen Führerschein im Plastik-Scheckkartenformat umgetauscht haben. Wir erklären, warum, wieso, wozu und vor allem: wie.

Hintergrund Am 19. Januar 2013 ist eine neue Führerscheinrichtlinie in Kraft getreten. Die besagt, dass Führerscheine nicht mehr wie früher endlos gültig sein dürfen. Die Gültigkeit ist immer auf 15 Jahre befristet. Bei allen Dokumenten, die ab dem 19. Januar 2013 erstellt wurden, wurde das automatisch umgesetzt. Alle älteren Führerscheine, die davor ausgegeben worden sind, werden erst jetzt ausgetauscht: nach und nach im Laufe der kommenden Jahre. Und zwar alle. Ganz egal, ob es die uralten grauen „Lappen“ sind, die roten Papierführerscheine oder auch die Karten, die es ab 1999 gab. Weil aber unmöglich alle Dokumente gleichzeitig ausgewechselt werden können, erfolgt das schrittweise. Und die ersten, deren Frist abläuft, sind nun mal die Inhaber von Papier-Führerscheinen aus den Geburtsjahrgängen 1953 bis 1958. Kurioserweise haben alle, die vor 1953 geboren sind, bis 2033 Zeit, ihren „Lappen“ umzutauschen.

Ablauf Bis 2033 soll der Prozess erledigt sein. Deshalb sind ältere Führerscheininhaber, geboren vor 1953, als letzte an der Reihe. Man meint, viele könnten bis dahin altersbedingt auf einen Austausch verzichten.

Zahlen In ganz Deutschland müssen rund 43 Millionen Führerscheine ausgetauscht werden. Der Kreis geht davon aus, dass in seinem Beritt rund 115.000 Personen betroffen sind.

Ansturm beim Führerscheinumtausch in NRW

Ansturm beim Führerscheinumtausch in NRW : „Die Termine sind innerhalb kürzester Zeit vollständig vergeben“

Sinn und Zweck „Mit der Befristung sollen Fälschungen erschwert werden, da Passfoto und Personendaten regelmäßig aktualisiert werden“, erläutert die Bundesregierung. Ähnlich, wie es auch bei Personalausweisen oder Reisepässen gehandhabt wird. Der Führerschein wird in vollem Umfang der bisherigen Berechtigung umgestellt. Es geht keine Berechtigung oder Klasse verloren.

Wo und wie genau macht man das? Beantragen kann man den neuen Führerschein in den Bürgerbüros der Kommunen. Bearbeitet werden alle Anträge bei der Führerschein- und Zulassungsstelle des Kreises Kleve. Jeder kann das auch direkt mit dem Online-Antrag auf der Internetseiteseite www.kreis-kleve.de (Bereich Dienstleistung) erledigen. Die Bürger können den Führerschein-Pflichtumtausch mit dem Online-Antrag ausfüllen, die Gebühr direkt bezahlen, den Antrag ausdrucken, Foto aufkleben, unterschreiben und per Post übersenden. Eine persönliche Vorsprache für die Antragstellung ist dann nicht mehr erforderlich. Was für viele Menschen praktischer sein dürfte: Man kann sich den neuen Führerschein gegen einen Aufpreis von 5,10 Euro nach Hause schicken lassen.