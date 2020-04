Die Mauer ist weg : Der Wallgrabenpark bekommt Weite

Kleve Das Mäuerchen in der Wallgrabezone wurde abgerissen

Erst hat man lange gestritten. Sehr lange: Ob man den Rest der alten Grenzmauer der längst von der Bildfläche verschwundenen Kohlehandlung an der Hafenstraße stehen lassen müsse, wie historisch der Mauerrest denn sei und ob er nicht gar ein „Habitat“ für Wildbienen wäre, wurde in den Ausschüssen und im Rat diskutiert.

Symbolisch wird der Wallgraben schon jetzt von einem Wasserlauf nachgezogen, der allerdings vor der Einfahrt zum Parkplatz „versickert“. „Wir wollen diesen Wasserlauf bis zum Kanal durchziehen, ihn vielleicht in einem kleinen Wasserfall enden lassen. Das Wasser müsste dann in einem Becken aufgefangen und zurück gepumpt werden“, sagt Jörg Cosar, der sich seit Jahren für dieses Stück Park in Kleve stark macht. Ein Schaltkasten der Stadtwerke Kleve, der in der Achse stehe, solle auch bis Ende des Monats weggenommen werden. Der habe keine Funktion mehr, erfuhr Cosar von den Stadtwerken.