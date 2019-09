Nütterden : Nach toller Kirmes regiert Christoph van de Loo in Nütterden

Die Allgemeine Schützengesellschaft Nütterden krönt auf der Kirmes ihren neuen König.

. (RP) Zur Kirmes in Nütterden wurde von den Mitgliedern der Allgemeinen Schützengellschaft Nütterden (ASG) wieder tüchtig gefeiert. Den bewährten Fassanstich ließ sich Bürgermeister Günter Steins zu Beginn der Kirmes nicht nehmen, galt es doch den vielen Besuchern in seinem Heimatdorf die besten Wünsche für eine „Plesierige Kermis“ zu übermitteln, zu der die Kirmesfreunde wieder zu einem tollen Programm einluden. Im Anschluss entpuppte sich die erste Auflage von „Rock am Renneken“ zum musikalischen Highlight. Die vielen Besucher erlebten mit den 3 Bands JuMa, Underconstruction und New Age einen furiosen Kirmesauftakt mit Livemusik der Extraklasse.