Kleve : Die Aktion „Heimatshoppen“ startet in Kleve

Kleve Klever und Gäste können sich an einer Stadtrally durch die bunte Vielfalt der Klever Geschäftswelt in der Innenstadt beteiligen.

Die Industrie- und Handelskammer (IHK) Niederrhein und die Einzelhändler der Stadt Kleve laden Interessierte wieder zur Aktion „Heimat shoppen“ ein. „Für eine Stadt ist es wichtig, dass vor Ort eingekauft und der lokale Handel aufgesucht wird, denn dann bleibt die Stadt lebendig und attraktiv“, heißt in einer Mitteilung der Wirtschaft & Tourismus Stadt Kleve GmbH (WTM). Ziel der Heimat-shoppen-Aktionstage ist es, die Bedeutung lokaler Einzelhändler, Dienstleister und Gastronomen für die Lebensqualität in den Kommunen mehr ins Bewusstsein zu rücken.

Im Rahmen dieser Aktion bietet die WTM eine Stadtrally durch die bunte Vielfalt der Klever Geschäftswelt in der Innenstadt an. Mit Hilfe des dazugehörigen Flyers, der bei der Touristinfo im Klever Rathaus und allen teilnehmenden Geschäften sowie in der Stadtbücherei und im Bürgerbüro der Stadt Kleve erhältlich ist, kann man sich vom 7. bis 14. September auf Buchstabenjagd in Kleve begeben.