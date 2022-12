Die Abgehängten, Teil 5 „Da habe ich sauviel verdient“

Hans-Joachim ist 72 Jahre alt und hat die meiste Zeit davon auf der Sonnenseite des Lebens verbracht. So sagt er selbst. Seine Vita liest sich in Teilen so wie die eines erfolgreichen Geschäftsmanns. Geboren in Sachsen-Anhalt, landete er irgendwann in Kleve. Besuchte die Volksschule, machte eine Lehre zum Kfz-Mechaniker und bekam eine Anstellung in einem Autohaus. „In dem Laden habe ich den ersten Porsche gefahren“, sagt er und nickt nicht ohne Stolz. Was für ihn im Laufe der Jahre zum Verhängnis wurde, ist seine Beziehung zum Geld. Weil er dazu nie eine hatte. Jetzt ist der 72-Jährige Gast in der Klever Klosterpforte und freut sich auf ein Essen für einen Euro. „Ums Geld geht‘s mir nicht. Ich will mich hier nur unterhalten“, sagt er.