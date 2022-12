Die Abgehängten, Teil 1 „Jetzt ist es ohnehin zu spät“

Wenn es um das Thema Arbeit geht, bezeichnet sich Dirk (50) als Allrounder. Er hat in so vielen Branchen gearbeitet, dass er sie kaum noch aufzählen kann: Als Gärtner, im Hochbau, Tiefbau, in einer Schlosserei, der Elektroindustrie – überall jobbte er als Aushilfskraft. Aufgewachsen in Goch, schloss er die Hauptschule ab und ging sofort arbeiten. Der Grund für die stets wechselnden Jobs als Saisonarbeiter war: „Ich musste immer flüssig sein.“