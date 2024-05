Diamanthochzeit bei Osterkamps Dieses Paar aus Kleve feiert heute sechs Jahrzehnte Liebe

Theo und Karola Osterkamp waren schon früh in der Gemeinde aktiv, unter anderem viele Jahre im kirchlichen Bereich. Auch in der Kolpingsfamilie Kleve haben sich die beiden engagiert. Seit über 70 Jahren singt Karola Osterkamp im Kirchenchor, unter anderem im Stifts- und Propsteichor St.-Mariä-Himmelfahrt. Im Jahr 1978 wurde ihr Ehemann Schützenkönig im Kellener Schützenverein. Zu dieser Zeit bauten die beiden außerdem ein Haus in Kellen, wo sie heute noch in guter Nachbarschaft wohnen. Hier zogen sie eine Tochter und einen Sohn groß. Auch ihre vielen Reisen halten Theo und Karola Osterkamp noch heute in freudiger Erinnerung.