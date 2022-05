Diamanthochzeit in Moyland : Seit 60 Jahren verheiratet

Bedburg-Hau-Till-Moyland Marlene und Franz-Josef Schümmer können heute auf 60 Ehejahre zurückblicken. Kennengelernt haben sie sich auf dem elterlichen Hof des Jubilars bei der Feldarbeit.

Am 19. Mai 1962 heirateten sie in Aachen. Sieben Jahre später zogen sie an den Niederrhein und pachteten einen landwirtschaftlichen Betrieb in Till-Moyland. Das Ehepaar hat einen Sohn und eine Tochter. Heute wohnen die Schümmers im Altenteil neben dem Hof. Das gemeinsame Hobby war die Pferdezucht und das Reiten. Das Ehepaar, schon seit über 40 Jahren treue RP-Leser, hält sich ein paar Brieftauben und Franz-Josef Schümmer arbeitet viel im Garten. Ihre größte Freude sind aber die sechs Enkel- und fünf Urenkelkinder.