Zentrum für Nachhaltigkeit Dialogpunkt in Kleve zieht weniger Besucher an als erhofft

Der Dialogpunkt Kleve war das erste Regionalbüro, dass durch das Projekt initiiert wurde. In den kommenden Monaten und Jahren sollen weitere am Niederrhein folgen. Hierfür befindet sich das Team bereits in Gesprächen mit links- und rechtsrheinischen Kommunen. Interessierte Kommunen sind zudem eingeladen, sich mit Christina Martens, Koordinatorin Interaktions-Hub bei TransRegINT, in Verbindung zu setzen, um über Formate und Kooperationsmöglichkeiten zu sprechen.