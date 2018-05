Kreis Kleve: Deutschrapper Fargo kommt zum Courage-Festival

Kreis Kleve Das Programm des Courage-Festivals im Schatten von Schloss Moyland nimmt weiter Gestalt an. Gestern gaben die Organisatoren bekannt, dass auch Fargo auftreten wird.

Am Samstag, 23. Juni, will der Berliner auf der großen Bühne im Museumspark Schloss Moyland sein eindrucksvolles Bühnenprogramm abliefern. Das passe perfekt zum Courage-Motto "Für Toleranz - gegen Gewalt". "Wir lassen uns niemals verbieten, wie wir leben, wen wir lieben. Ihr seid wenig, wir sind viele! Ihr seid gleich, wir sind verschieden!", so Fargo in seinem Song "Jetzt erst Recht". Er liefert Hymnen für die so völlig vernetzten, aber oft ratlosen Kids: Guckt wieder hin und trefft eure Freunde. Denn Glück ist nicht kompliziert, nicht teuer und keine Idee, die irgendwo in der Zukunft liegt.