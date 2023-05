Frust über Probleme beim Deutschlandticket „Man hatte doch genug Zeit, ein funktionierendes System zu schaffen“

RP-Leser Frank Zimmer aus Kleve pendelt regelmäßig mit Bus und Bahn zu seiner Arbeitsstelle. Deswegen freute er sich auch, als am 1. Mai das Deutschlandticket zum Preis von 49 Euro eingeführt wurde. Er kaufte sich das Deutschlandticket in Form einer Chipkarte – und musste prompt feststellen, dass diese in den Bussen und Bahnen, die rund um Kleve fahren, nicht gelesen werden kann. „Die Lesegeräte der Kontrolleure zeigen keine Daten an, wenn man ihnen die Chipkarte mit dem Ticket präsentiert“, sagt Zimmer.