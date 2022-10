St. Anna Materborn : Deutschlandfunk sendet Radiogottesdienst aus Kleve

Kleve-Materborn Der Deutschlandfunk überträgt die Messe in Materborn am 30. Oktober. Dafür hat sich die Gemeinde ein paar Besonderheiten einfallen lassen.

(RP) Größer als üblich wird die Gemeinde sein, die am Sonntag, 30. Oktober, den Gottesdienst in St. Anna in Kleve-Materborn mitfeiert. Denn neben den Gläubigen in dem Gotteshaus selbst werden auch viele Frauen und Männer per Radio an der Feier teilnehmen.