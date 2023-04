Vergleich im VRR-Gebiet Hunderttausende zahlen beim Deutschland-Ticket drauf

Viele warten schon ungeduldig auf den Start des Deutschland-Tickets am 1. Mai. Allerdings nicht alle Nutzer des ÖPNV. So wie einer unserer Leser aus Kleve, der sich an die Redaktion gewandt hat. „Ich bin praktisch nur im Gebiet des VRR unterwegs und möchte nicht mit der Bahn nach Sylt fahren“, sagt er. Der Rentner besitzt ein sogenanntes BärenTicket. „Damit kann in der 1. Klasse fahren und zu bestimmten Zeiten auch weitere Personen kostenfrei mitnehmen. Und vor allem habe ich immer mein Fahrrad kostenlos dabei. Am Ende ist es für mich günstiger. Da können die ihr Deutschland-Ticket behalten“, sagt er.