DSDS-Kandidat aus Kranenburg : Lukas Kepser schwebt im DSDS-Himmel

Kranenburg/Köln Lukas Kepser (24) ist unter den Top-10 bei „Deutschland sucht den Superstar“. Seit einer Woche wohnt der Kranenburger nun schon in der Kölner RTL-WG. Diesen Samstag steht die erste Live-Show bevor.

Die zehn besten Kandidaten von „Deutschland sucht den Superstar“ (DSDS), darunter auch Lukas Kepser aus Kranenburg, buhlen diesen Samstag, 6. April, 20.15 Uhr, in der ersten von insgesamt vier Live-Shows um die Gunst der Zuschauer. Denn welche Kandidaten nach dem ersten Liveauftritt eine Runde weiter sind und welche zwei Kandidaten bereits die Koffer packen dürfen, liegt nicht mehr in der Hand der Jury. Dieter Bohlen, Pietro Lombardi, Oana Nechiti und Xavier Naidoo geben zwar nach wie vor ihr Urteil ab, doch die Zuschauer wählen mit ihren Anrufen und SMS die acht Kandidaten, die in der nächsten Live-Mottoshow antreten und so ihrem Traum vom Superstar einen Schritt näher kommen dürfen. Auch in den kommenden Live-Shows werden jeweils zwei Kandidaten den Wettbewerb verlassen, bis im Finale am 27. April nur noch vier Kandidaten um den Sieg kämpfen werden. Begrüßt wird der Zuschauer jeden Samstag von Oliver Geissen, der die drei Motto-Shows und das Finale Ende April live aus dem Kölner Coloneum moderiert. Das Motto der ersten Show lautet „Chartbreaker und das Einstudieren der bekannten Nummer-eins-Hits ist herausfordernd.