Integrationsrat in Kleve : Deutschkurse für Migranten – es fehlen die Lehrer

Kleve Die Zahl der Flüchtlinge, die in der Stadt Kleve leben, ist leicht gestiegen. Es gibt eine Warteliste von 150 Teilnehmern für Deutschkurse an der VHS.

Tatsächlich gebe es eine Warteliste von 150 Teilnehmern für Deutschkurse an der VHS – wobei die Kurse keine Begrenzung hätten, weil die Fluktuation vergleichsweise hoch sei und stets Personen von der Warteliste nachrücken könnten, so Erps. Dass es teils nicht genug Kurse gebe, läge aber nicht an fehlenden Mitteln, sondern an fehlenden Räumen und vor allem fehlender Qualifikationen, seitdem das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (BAMF) die Anforderungen an mögliche Dozenten für zertifizierte Kurse erhöht habe. Zudem fehlten Räume. Bürgermeister Wolfgang Gebing erläuterte, dass an den VHS-Kursen auch Flüchtlinge aus dem kompletten Einzugsbereich der VHS teilnehmen. Aus Kleve käme aber deutlich mehr als die Hälfte der Teilnehmer.