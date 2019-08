Reichswald : Auf Skiern durch den Reichswald

Deutscher Alpenverein übt mit Rollskiern im Klever Reichswald.

Der ein oder andere Spaziergänger, der im vergangenen Monat die Wege des Klever Reichswald beging, wird sich wohl verwundert die Augen gerieben haben. Denn was dort im Moment seine Runden dreht, gehört gewiss nicht zum normalen Waldalltag. Frühmorgens an den Wochenenden trifft man dort auf Dr. Larsen Seydel und seine Skilanglaufgruppe. Seydel, einst Übungsleiter beim Schwarzwälder Skiverband, rief die Gruppe ins Leben. Sie ist ein Angebot des Deutschen Alpenvereins, kurz DAV, in Kleve. „Skilanglauf im August? Wie soll das denn gehen?“, wird man sich nun fragen. Die Antwort ist recht einfach. Dafür nutzen die Kursteilnehmer sogenannte „Rollski“. Wie der Name schon sagt, werden die gewöhnlichen Skier um Rollen erweitert. Diese, aber auch die Skier selbst, sind in Sachen Robustheit an das Terrain angepasst und sollen das Training für den Skilanglauf auch in schneearmen Zeiten und Regionen ermöglichen. Ähnlich wie beim Nordic Walking werden auch hier Stöcke genutzt, um sich Schub zu verleihen. Nun betreibt die noch überschaubare Gruppe diesen Aufwand aber nicht bloß zum Spaß. Dahinter stecken große Ambitionen. Neben der Fortführung des regelmäßigen Trainings wolle man im Winter Ausflüge auf die Loipen im Sauerland oder in andere Mittelgebirge unternehmen. Langfristiges Ziel sei die Teilnahme an großen World-Loppet-Events wie dem König-Ludwigs-Lauf in Bayern oder dem weltberühmten Vasalauf über 90 km in Schweden.