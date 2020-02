Geschichte : Veteranen beim „Sunset March“

Kleve-Nimwegen Deutsche Veteranen unterstützen Freunde in Nimwegen beim traditionellen Gedenkmarsch über die Nimweger Brücke.

(RP) Der tägliche Marsch über die Brücke findet am Samstag, 22. Februar, wieder mit deutscher Beteiligung statt. Der Sunset March in Nimwegen (NL) wird an diesem besonderen Tag vom Niederländischen Honorarkonsulat aus Kleve in Zusammenarbeit mit dem Sunset March Team, dem Niederländisch-Deutschen Businessclub, der Stadt Kleve und der Luftwaffe Kalkar organisiert. Der „Veteran des Tages“ wird Generalleutnant Klaus Habersetzer von der Luftwaffe Kalkar sein.