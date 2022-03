Deutsch-niederländisches Gedenken : Marschieren für den Frieden

Kreis Kleve/Nimwegen Deutsche und niederländische Soldaten gedenken Kriegsgefallenen von 1944. Generalmajor Michael Hogrebe warnte angesichts des Krieges in der Ukraine vor der Brüchigkeit des Friedens in Europa.

In seiner kurzen Ansprache an die angetretenen Soldaten und Gäste würdigte Generalmajor Hogrebe den Marsch über die Brücke: „Der Sunset-March ist auch ein Symbol für das, was seither aus den Trümmern des Zweiten Weltkrieges entstanden ist.“ Hogrebe gedachte dem Opfer, welches die Gefallenen an diesem denkwürdigen Ort erbrachten: „Der Sunset-March sollte nicht nur eine Erinnerung sein, sondern auch eine Mahnung.“ Der Frieden in dem wir heute in Deutschland, in den Niederlanden und in Europa leben, sei zerbrechlich, gerade auch mit Blick auf die tragischen Ereignisse in der Ukraine derzeit.