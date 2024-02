Bundeswehr aus Kalkar Deutsche Soldaten bei Sunset-Marsch in Nimwegen dabei

Seit einigen Jahren marschieren immer am 22. Februar auch deutsche Soldaten des Bundeswehrstandortes Kalkar-Kleve gemeinsam mit ihren niederländischen Kameraden über die Brücke „De Oversteek“. Dieses Datum ist nicht zufällig gewählt. Am 22. Februar 1944 starben in Nimwegen über 800 Menschen, als amerikanische Bomberverbände durch eine tragische Verwechselung die Stadt angriffen.