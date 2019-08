Kleve : „Gutes Bier und Inspiration“

Bierbrauer Christoph Albrecht in seinem „Reich“ auf der Römerstraße in Kleve. Bald kämpft er um den Braukunst-Meistertitel. Foto: Markus van Offern (mvo)

Der Klever Christoph Albrecht nimmt an der „Deutschen Meisterschaft der Hobbybrauer“ teil. Dafür geht es im September zur Störtebeker Braumanufaktur nach Stralsund. Die Faszination für das Bierbrauen fand er in Brasilien.

Christoph Albrecht ist 32 Jahre alt. Eine beachtliche Zeit , ganze vier Jahre, verbrachte er in der brasilianischen Metropole São Paulo – dort hat er gearbeitet. Seit 2016 ist er zurück in Deutschland und hat neben seiner brasilianischen Frau, mit der er glücklich verheiratet ist, auch ein besonderes Hobby mitgebracht. Albrecht braut leidenschaftlich gerne Bier. Wie gut er das kann, will er auf der dritten „Deutschen Meisterschaft der Hobbybrauer“, ausgetragen von der Störtebeker Braumanufaktur, unter Beweis stellen. Diese ist am 14. September in der Hansestadt Stralsund. Dort wird sich Albrecht gegen 150 Mitstreiter behaupten und eine Expertenjury überzeugen müssen.

Nun fragt man sich, warum er als gebürtiger Deutscher dem, so behauptet der ein oder andere, die Liebe zum flüssigen Gold mit der Muttermilch eingeflößt wurde, erst nach Brasilien reisen musste, um diesem Hobby zu verfallen. Das ist einfach erklärt. Dort nahm er an einer Brauerei-Besichtigung teil, wo Albrecht sofort von der Vielzahl der Bier-Stile und Variationen fasziniert war. Seine Frau schenkte ihm einen Braukurs, woraufhin er Ende 2014 beschloss, selbst loszulegen. Während sich vielen oftmals nur die Frage „Wieviel?“ stellt, lernte Albrecht in einem Sommelier-Lehrgang alles zum Thema „Wie konsumiert man Bier?“.

info 150 Teilnehmer wollen „Braumeister“ werden Meisterschaft Knapp 1300 Besucher waren dabei, als sich 2018 unter 119 Teilnehmern ein Sieger fand. 2019 sind es sogar 150. Ausstellung Parallel dazu werden Rohstoffe und Ausrüstung zum Bierbrauen präsentiert.



Wahlen Um zum Sieger gewählt zu werden, muss sich jeder vor einer Jury aus Brauern, Sommeliers und Bierbotschaftern beweisen. Auch das Festival-Publikum kürt einen Sieger.

Heute wohnt er auf der Römerstraße in Kleve und hat seine beschauliche Erdgeschoss-Wohnung zu einem Bierbrau-Paradies umfunktioniert. Überall stehen kleine und größere Hilfsmittel. Im Bücherregal findet man Bier-Rezeptbücher. Der Blick fällt sofort auf ein silbern glänzendes, topfförmiges Gerät. „Das ist mein Braumeister. Früher in Brasilien habe ich das Ganze auf dem Gasherd erledigt. Zurück in Deutschland habe ich mir dieses Gerät zugelegt“, erklärt er und demonstriert den Brauprozess in aller Ausführlichkeit – vom Maischen und Läutern über die Hinzugabe von Hopfen bis zum Gärprozess. Auch die Abfüllung wird akribisch vorbereitet, nichts außer das reine fertige Bier darf in die Flasche gelangen. Albrecht ist mit der Zeit zum Experten gereift und weiß über den Vorgang bestens Bescheid. Doch auch er gibt zu, trotzdem immer wieder neue Sachen zu lernen. Das sogenannte Brut-IPA, den Bierstil, den er für den Wettbewerb brauen musste, kannte er nicht. „Bei diesem speziellen Bier habe ich mir besonders Mühe gegeben“, erzählt er stolz. „Dabei habe ich auch noch einige Sachen gelernt. Eine Herausforderung war es, die geforderte helle, strohgelbe Farbe zu erzielen.“