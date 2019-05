Kranenburg : Kranenburg wird zum Internet-Kleinod

Die Partner der Deutschen Glasfaser haben einen Spezialfräser zur Vertragsunterschrift im Rathaus mitgebracht. Mit diesem sollen knapp 80 Kilometer Kabel verlegt werden. Foto: Evers, Gottfried (eve)

Kranenburg Der Zuwendungsvertrag ist unterzeichnet: Die Deutsche Glasfaser baut ab sofort am schnellen Internet. Fünf Prozent der Haushalte aber sind noch außen vor. Bürgermeister Günter Steins will für diese an Einzelfalllösungen arbeiten.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Maarten Oversteegen

Günter Steins ist seit anderthalb Jahrzehnten Bürgermeister der Gemeinde Kranenburg. In dieser Zeit begleitete er eine Vielzahl von Großprojekten, die das Bild der Grenzkommune nachhaltig veränderten. Und dennoch ist dem Routinier überschwängliche Freude vom Gesicht abzulesen, als er am Montagmorgen den Zuwendungsvertrag für den Breitbandausbau öffentlichkeitswirksam im Rathaus unterschrieb. „Das ist für uns ein Meilenstein. Aus der Planungs- wird nun die Ausführungsphase“, sagte er. Das Borkener Unternehmen „Deutsche Glasfaser“ wird voraussichtlich 95 Prozent der Gemeindehaushalte die Möglichkeit eines Glasfaseranschlusses bieten. Schon Ende Januar wurde an der St. Georg-Schule im Ortsteil Nütterden ein Verteiler aufgestellt, von dem aus alle Kranenburger Ortschaften versorgt werden sollen.

Schon mehr als 50 Prozent der Haushalte haben sich für einen Internetvertrag bei der Deutschen Glasfaser entschieden. 50 Mbit pro Sekunde garantiert das Telekommunikationsunternehmen. Steins denkt groß, wenn er das Bauvorhaben lobt: In Kranenburg würde die „IT-Revolution“ und die „Industrie 4.0“ Einzug halten, "Home Office" könnte zur Regel werden.

info Der Glasfaserausbau in Kranenburg im Überblick Förderung Der Bund beteiligt sich mit 2,7, das Land mit 1,6 Millionen Euro am Glasfaserausbau. Bau Knapp 80 Kilometer Tiefbau sind in Kranenburg geplant.

„Wir können damit einen großen Erfolg feiern. Das war nicht immer so, immerhin mussten wir bereits eine Ausschreibung ziehen lassen“, sagte Steins. Nun aber hat es geklappt: In den nächsten Tagen werden die ersten Bagger anrollen, um das Glasfasernetz zu verlegen. Bis Ende nächsten Jahres soll das Projekt abgeschlossen sein. Hasan Sengün, Projektleiter der Deutschen Glasfaser, plant jedoch ambitionierter: „Da denke ich sportlich, das schaffen wir früher.“ Gefördert wird das Projekt von Bund und Land, die sich mit Millionenbeträgen beteiligen. „In die Lücke, wo der Glasfaseranschluss nicht wirtschaftlich ist, presst der Staat hinein“, sagt Steins mit Blick auf bevölkerungsarme Dörfer wie Grafwegen.