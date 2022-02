Neue Broschüre : Karl Leisner und Titus Brandsma vereint

Die Figuren von Titus Brandsma und Karl Leisner standen seit 1999 in den Nischen des Kreuztürmchens in der Kranenburger Kirche Foto: Peter Hendriks

Kleverland Eine deutsch-niederländische Arbeitsgruppe hat eine Broschüre erstellt, die sich mit dem Leben von Karl Leisner und Titus Brandsma beschäftigt. Darin wird auch der Frage nachgegangen, wo die beiden Seeligen aufeinandergetroffen sind.

Eigentlich war die Absicht einer deutsch-niederländischen Arbeitsgruppe, eine Broschüre über die beiden Märtyrer Karl Leisner aus Kleve und Titus Brandsma aus Nimwegen im Rahmen eines internationalen Symposiums in Groesbeek und Nimwegen vorzustellen. Durch die Corona-Pandemie musste der vorgesehene Termin mehrfach verschoben werden. Jetzt wird in Groesbeek die 45 Seiten umfassende Schrift mit dem Titel „Karl Leisner und Titus Brandsma endlich vereint“ der Öffentlichkeit zugänglich gemacht.

Titus Brandsma, Ordensmann, Professor und katholischer Journalist, wurde am 3. November 1985 im Petersdom in Rom durch Papst Johannes Paul II. selig gesprochen. Karl Leisner, in Kleve aufgewachsen, erfuhr die Seligsprechung am 23. Juni 1996 im Olympiastadion in Berlin, ebenfalls durch den Papst aus Polen. Beide Märtyrer fanden ihre letzte Prüfung und geistliche Vollendung im unseligen Geschehen des Zweiten Weltkrieges im Konzentrationslager Dachau.

info Broschüre ist für einen Euro erhältlich Die Broschüre ist in einer Auflage von 1400 Stück in verschiedenen Orten in den Niederlanden und Deutschland erhältlich. Unter anderem in der Kranenburger Kirche. Die Schutzgebühr beträgt ein Euro.

Titus Brandsma wurde am 19. Juni 1942 in das KZ Dachau verschleppt und am 26. Juli 1942 durch eine Todesspritze getötet. Karl Leisner, der am 14. Dezember 1940 als Diakon in das KZ Dachau kam, starb am 12. August 1945 an den Folgen seiner KZ-Haft in Planegg bei München.

Der mit der Erstellung der Broschüre und des Studientages befassten Arbeitsgruppe gehören an: Inigo Bocken, Professor für mystische Theologie an der Katholischen Universität Löwen und wissenschaftlicher Mitarbeiter am Titus-Brandsma-Institut Nimwegen, Christoph Scholten, Pfarrer von Kranenburg, Niel, Wyler und Zyfflich, Dechant des Dekanates Kleve, Mitglied des Internationalen Karl-Leisner-Kreises, Marieke Rijpkema, Präses des Titus-Brandsma-Memorials, Nimwegen, Henk Keukens, Vorsitzender der Vereinigung „Behoud Dorpsgezichten“, Marco Cillessen, Sekretär der Stiftung „Groesbeek Airborne Vrienden“ und Theo Giesbers, Vorsitzender und Pressesprecher der Vereinigung „Behoud Dorpsgezichten“.

Theo Giesbers zählt indem Büchlein die Gründe auf, wie es zu der Erstellung der kleinen grenzüberschreitenden Schrift kam. Pfarrer Scholten geht der Frage nach, ob sich Karl Leisner und Titus Brandsma in Dachau getroffen haben oder vielleicht auch schon früher? Spannend vor allem für hiesige Menschen sind die Ausführungen des Kranenburger Pfarrers über die Begegnungen der beiden Glaubenszeugen mit Hilfe der umfangreichen Karl-Leisner-Dokumentation von Hans-Karl Seeger und Gabriele Latzel.

„Die beiden Seligen sind sich wahrscheinlich im März 1939 an der Universität Nimwegen und – wie aus drei Briefen Karl Leisners hervorgeht – während Brandsmas Inhaftierung im KZ Dachau vom 19. Juni bis zu seinem Tod am 26. Juli 1942 begegnet“, schreibt Pastor Scholten. Karl Leisner habe zwischen seiner Weihe zum Subdiakon am 4. März 1939 und seiner Weihe zum Diakon am 25. März 1939 drei Tage in Nimwegen verbracht, um an einem Kursus der Universität teilzunehmen, der wahrscheinlich von Professor Dr. Titus Brandsma geleitet worden sei. Dazu zitiert Pfarrer Scholten verschiedene Aussagen. Am 27. Juni 1942 schreibt Karl Leisner aus dem KZ Dachau einen Brief an seine Familie in Kleve. Darin bestellt er Grüße auch (von) Professor P. Titus (Brandsma OCarm). Am 11. Juli 1942 übermittelt Karl Leisner in einem Familienbrief „beste Grüße, auch (von) Professor Titus (Brandsma) in Dankbarkeit“. Schließlich teilt Karl Leisner aus dem KZ-Block 26/3 am 9. August 1942 mit, dass P. Titus (Brandsma OCarm) am 25.7. gestorben ist. „Er ruhe in Frieden!“