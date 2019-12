Tischtennis : Detlef van Uffelt und Michael Borrmann Vereinsmeister

Kleve-Kellen 43. Vereinsmeisterschaften des TTC Kellen.

(RP) Mit einem traditionellen gemeinsamen Frühstück starteten kürzlich die Aktiven des Tischtennis-Clubs TTC Kellen in die 43. Vereinsmeisterschaften der Blau-Gelben. Danach ging es dann an die Tische zur Ermittlung der neuen Vereinsmeister in den Klassen A (Wettkampf-) und B (Hobby- und Gesundheitssport).