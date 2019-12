Harte Kritik am Vorstand : Desaster für Klever SPD immer größer

Harte Kritik am Vorstand

Kleve Mit einer harschen Kritik am Parteivorstand und an der Regie der Mitgliederversammlung begründen die sechs aus der Fraktion ausgetretenen Sozialdemokraten ihren Schritt: „Man hat uns keine Wahl gelassen“, sagt Heidi Fischer.

Die sechs aus der SPD-Fraktion ausgetretenen Klever Sozialdemokraten haben es sich nicht einfach gemacht. Es war nicht allein die Entscheidung, die bei anderen Parteien umstrittene Bürgermeisterin Sonja Northing auf den Schild zu heben oder dass Northing in der Ratssitzung gegen die SPD stimmte. „Da hat sich viel aufgestaut – doch die Mitgliederversammlung hat das Fass zum Überlaufen gebracht“, sagt Fredi Döllekes, Urgestein der Klever SPD wie Horst Duenbostell, direkt gewähltes Ratsmitglied wie Wilhelm Fischer.

Alle drei gehören nicht mehr der Fraktion an. Dazu aus dem Fraktionsvorstand Michael Kumbrink, der als Bürgermeister für die SPD kandidieren wollte, ebenfalls aus dem Fraktionsvorstand Christa Ricken und nicht zuletzt Heidi Fischer, die es auf der Pressekonferenz der Ex-SPD-Fraktionsmitglieder auf den Punkt brachte: „Wenn man uns eine Wahl gelassen hätte, wäre das alles nicht passiert“. Die Ratsfrau, die nach 15 Jahren Ratsarbeit und 22 Jahren als Mitglied der Partei die Reißleine zog, ist entrüstet. „Man hat mir das Recht genommen, zwischen zwei Kandidaten wählen zu können“, verstärkt Döllekes die Aussage Fischers. Es war wohl tatsächlich eine einsame Entscheidung des Vorstandes, Northing auf den Schild zu heben und einen SPD-Kandidaten auszuschließen. Dem Vorstand gehören übrigens fünf der sieben verbliebenen Mitgleder der SPD-Fraktion an. Und der steht vor einem immer größer werdenden Scherbenhaufen. Ein Desaster. „Der Vorstand sollte sich vergegenwärtigen, dass wir eine Partei sind und eine öffentliche Aufgabe haben. Wir sind kein Heimatverein“, sagt Kumbrink.

Verbleibende Fraktion In der noch verbleibenden Ratsfraktion bleiben sieben Mitglieder, fünf davon sind im Vorstand, der die umstrittene Regie verantwortet.

Denn wohl aus Angst, Northing könntegegen Kumbrink durchfallen, wurde am Abend der Mitgliederversammlung die Tagesordnung so geändert, dass eine Aussprache nicht mehr stattfinden konnte. Damit steht der Ortsverein Kleve im krassen Gegenstaz zum Kreisverein, der mit Peter Driessen auch einen parteilosen Kandidaten unterstützt. Da gab es eine Aussprache, die es in Kleve nicht gab, wie alle sechs bestätigen. Willi Fischer spricht von einer versuchten politischen Entmündigung. Das habe nichts mit der Person der Kandidatin zu tun, sagt er.