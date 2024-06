Derbystar-Chef Joachim Böhmer „Einige Kollegen haben vor Glück geweint“

Böhmer Das ist mit heute gar nicht zu vergleichen. Damals lagen wir bei vier Millionen D-Mark Jahresumsatz. Und die Abläufe waren auch anders. Wir haben damals Aufträge noch per Postkarte bestätigt. Der Kauf eines Faxgerätes war für uns eine technische Revolution. Die Anfangszeit war für mich aber sehr spannend. Ich hatte zuvor meine Ausbildung bei Elefanten-Schuhe in Kleve gemacht und wollte mal was Neues sehen. Derbystar hat per Annonce einen Mitarbeiter für den Verkauf gesucht, ich habe mich vorgestellt – und dann hat es gepasst.