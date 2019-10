Tischtennis : Derby: WRW-Reserve in Kellen

Kreis Kleve Tischtennis auf Bezirksebene: DJK Kleves Zweite im Abstiegskampf.

Herren-Bezirksliga 1: BV DJK Kellen – TTVg WRW Kleve II. Bereits am Freitagabend (Spielbeginn: 20 Uhr) kommt in der Sporthalle der Realschule das Derby zwischen dem ersten Herrenteam des BV DJK Kellen und der Reserve des Klever Traditionsclubs zur Austragung. Obwohl die BV-Sechs zuletzt 5:1-Punkte holen konnte, sieht Spitzenspieler Michael van Heek sein Team gegen den Tabellenzehnten lediglich in der Außenseiterrolle. „Weiß-Rot-Weiß ist Favorit. Wir machten das, was wir am besten können - kämpfen!“ Endlich wieder doppelt punkten möchte WRW-Kapitän Marius Küper: „Wir werden wohl auf Christoph Jansen und Peter Schouten zurückgreifen können und wollen das Derby gewinnen!“ In der vergangenen Saison hatten jeweils die Gäste die Nase vorne. In der Halle am Mittelweg setzte sich der BV DJK Kellen mit 9:4 durch, das Rückspiel entschied die WRW-Reserve mit 9:7 zu ihren Gunsten.