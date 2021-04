Kranenburg-Mehr : Kunst zum Draufsetzen

Die neue Sitzbank an der großen Eiche in der Dorfmitte von Mehr. Foto: Markus van Offern (mvo)

Kranenburg-Mehr Der Verein „Mehr-Miteinander“ hat eine einzigartige Bank aufgestellt. Im Herzen der Ortschaft steht eine 90-jährige Eiche, um diese herum wurde die geschwungene Holzbank gesetzt.

Seit vergangenem Jahr ist die Gruppe „Mehr-Miteinander“ ein offiziell eingetragener Verein. Aktuell verfolgt sie drei Projekte anlässlich des Jubiläums. Neben der Bank wird ein altes Trafohäuschen in einen Ort umgebaut, in dem es etwas über die Mehrer Geschichte zu erfahren gibt. Die Außenwände werden derzeit restauriert. Was im Inneren des Häuschens passieren wird, ist noch nicht geklärt. Bei 1300 Jahren Geschichte gibt es reichlich zu tun.

Das dritte Vorhaben ist die Errichtung eines Bildstocks am Stüvenest. Das Kleindenkmal wird den heiligen Willibrord zeigen und so an dessen Wirken am Niederrhein erinnern. Der Klever Steinmetz und Bildhauer Benedikt Kreusch wird die Heiligen-Skulptur gestalten. Die Einweihung ist derzeit für Sonntag, 25. April, geplant und wird voraussichtlich von Felix Genn, dem Bischof von Münster, vorgenommen.