Klever Tüv gibt Antworten Wie viel Weihnachtsbeleuchtung am Auto ist erlaubt?

Ist Weihnachtsdeko im und am Auto erlaubt? Glitzernde Tannenbäume schmücken die Innenstädte, Glühweinduft hängt in der Luft, mannshohe Schneemänner und Nikoläuse hüten aufwändig dekorierte Schaufenster, und aus dem Radio ertönen Weihnachtslieder. Die Vorfreude auf das schönste aller Feste steigt. Am liebsten möchte man sich diese Stimmung überall hinholen – auch in das eigene Fahrzeug. Doch sind Lichterketten und Tannenbäume auf dem Armaturenbrett oder andere festliche Deko am Auto erlaubt? Heinz Willi van de Loo, Leiter der Tüv-Nord-Station Kleve, erklärt, was zu beachten ist. Denn alles, was außerhalb der zulässigen Beleuchtung blinkt und schimmert, kann andere Verkehrsteilnehmende ablenken und Unfälle verursachen.