Das große Durchzählen : Tierische Inventur im Klever Tiergarten

Kleve 309 Tiere leben im Klever Tiergarten, davon 255 Säugetiere. In diesem Jahr soll das erste Reptil in der Geschichte des Parks dazustoßen.

Bei manchen Tieren wie den Gürteltieren oder den Maras ist die Anzahl schnell bestimmt, während insbesondere bei sehr flinken Tieren in großen Gruppen die Inventur zu einer größeren Herausforderung wird. „Unsere Seidenreiher sind mit acht männlichen und sechs weiblichen Tieren nicht mehr so leicht zu zählen wie unsere Gürteltiere, bei denen wir mit Pedro und Paloma nur ein Pärchen haben“, sagt Tiergartenleiter Martin Polotzek. „Auch bei unseren 26 Zwergziegen haben wir zum Jahresende mehr Arbeit, weil wir uns jede einzelne Ziege einmal genau anschauen und die Ohrmarke kontrollieren. So können wir den Ist-Bestand mit dem aus unseren Listen ermittelten Soll-Bestand abgleichen und eventuelle Abweichungen akribisch nachverfolgen.“