Vier Wochen Programm Kalkars Sommer in der Stadt litt unter mäßigem Wetter

Es ist immer wieder Glückssache, ob das Wetter mitspielt. Und die Ansprüche an das „richtige“ Sommerwetter sind hoch: Kein Regen, nicht zu große Hitze, Wind ist auch nicht schön. Da ist von einer wochenlangen Programmphase nicht zu erwarten, dass sie durchgängig für Outdoor-Aktivitäten geeignet ist. So musste in diesem Jahr auch Kalkar Abstriche machen: Der „Sommer in der Stadt“ mit vielen Aktionen auf und neben der Sandfläche mit seiner Strandbar und gemütlichen Sitzmöglichkeiten bestand aus einigen sehr guten, vielen durchwachsenen und auch ziemlich bescheidenen Tagen. Eben wegen des Wetters, das in großen Teilen kein Strandfeeling erzeugte.