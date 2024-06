Genuss auf dem Marktplatz „Sommer in der Stadt“ bringt Musik, Cocktails und Pasta nach Kalkar

Der Strand ist täglich ab 16 Uhr geöffnet, von Donnerstag bis Sonntag ist zusätzliches Programm. In dieser Woche zum Beispiel wird am Donnerstag, während sich die Erwachsenen beim After Work schon mal aufs Wochenende einstellen, ab 17.30 Uhr Stockbrotbacken für Kinder angeboten. Am Freitag gibt es erlesene Tropfen des Weinguts Becker und ab 19 Uhr das Duo „Menno“ mit Saxofon und Trommeln, auf das sich Petra Meier besonders freut. „Ich glaube, dass das auch jungen Leuten sehr gut gefallen wird“, sagt sie. Am besten kommt man mit dem Fahrrad ins Ortszentrum aber auch Parkplätze für Autos sind ausgeschildert. Den Wein gibt es am Samstag auch noch, dazu ab 19 Uhr Tanzbares mit DJ Dutch. Die Veranstaltung „Kalkar radelt“, bei der sich alle Ortsteile mit Programm und offenen Türen präsentieren, dürfte am Sonntag für viel Betrieb in der Stadt sorgen. Nichts sollte dagegen sprechen, im Anschluss noch auf Kalkars Markt in oder neben dem Sand zu verweilen. Zumal die Cleveland Bigband dort von 15 bis 17 Uhr aufspielt.