Seniorenbeirat : Wie Ältere in Kalkar leben – ein Besuch beim Boule-Spielen

Beim Boule-Spielen im Kalkarer Stadtparkt kommen die älteren Bürger der Stadt ins Gespräch – über Wohnungsmangel für Senioren und die Gesundheitsversorgung zum Beispiel. Foto: Anja Settnik

KALKAR Der Seniorenbeirat in Kalkar hat sich zu einer Zeit gebildet, als Corona öffentliche Aktivitäten weitgehend zum Erliegen gebracht hat. Was treibt die Älteren in Kalkar um? Ein Besuch zum Boule-Spielen im Stadtpark.