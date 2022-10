Schlechte Straße : Heimatverein will den Seeweg-Ausbau

Gefährliche Begegnung auf dem Seeweg in Kessel: Ausweichen ist auf der unbefestigten Straße wenig beliebt und nicht ungefährlich. Foto: Evers, Gottfried (eve)

Goch-Kessel Der Kesseler Wirtschaftsweg, der zum Haus am See führt, wird immer stärker frequentiert. Dabei sind die Asphaltdecke und die Seitenstreifen von Schlaglöchern und Mulden geprägt. Nun schaltet sich der VHV Kessel ein.

Von Maarten Oversteegen

Wer sich einige Minuten lang mit dem Verkehr auf dem Seeweg im Gocher Ortsteil Kessel befasst, dem wird bisweilen angst und bange. Es gleicht einem Wunder, dass es auf dem Wirtschaftsweg nicht häufiger zu Unfällen kommt. Schließlich wird die Straße stark frequentiert. Die marode Asphaltdecke des Wirtschaftsweges ist maximal 3,5 Meter breit, so dass die Seitenstreifen links und rechts mitbenutzt werden müssen. Von Autofahrern im Gegenverkehr, aber auch von Radfahrern und vor allem von Fußgängern. Wenn Fahrzeuge ohne Halt aneinander vorbeifahren, wird es brenzlig eng.

Die Gocher CDU-Fraktion hatte im Herbst 2021 einen Antrag auf Ausbau des Seewegs gestellt. Die Bauvorhaben ringsherum sind mittlerweile abgeschlossen, der Spielplatz an der Josefstraße wurde freigegeben. Die Anliegerkosten im vorderen Bereich des Seeweges wurden bereits vor 20 Jahren gezahlt.

Vor Jahren wurde der Wirtschaftsweg, der zunächst nur für den Anliegerverkehr gedacht war, für den gesamten Straßenverkehr freigegeben. Dabei ist die Straße für die heutigen Belastungen nicht ausgelegt. Die Anzahl der Autos hat noch deutlich zugenommen, seitdem das Neubaugebiet Keldonk aus dem Boden gestampft wurde und das Haus am See zu einem Publikumsmagneten avanciert. Die Folge: Die Straßenränder sind von Schlaglöchern und Mulden geprägt. Fußgänger und Radfahrer haben es vor Ort nicht leicht, schließlich gibt es für sie keinen abgegrenzten Bereich. Insbesondere wenn es geregnet hat, ist der Fahrbahnrand matschig und für Fußgänger und Radfahrer kaum nutzbar.

Der Antrag der CDU-Fraktion wurde Anfang des Jahres im Verkehrsausschuss mit deutlicher Mehrheit abgelehnt. Schließlich hatte die Stadt gegen den Vorstoß argumentiert. Der Grund: Um eine Straße mitsamt Radweg und Bürgersteig zu realisieren, müsste der Straßenquerschnitt zwölf Meter betragen. Allerdings stehen nur 10,50 Meter zur Verfügung.

Die übrigen vier Meter auf der östlichen Seite sind in privater Hand. Zudem wäre noch eine Böschung zu den östlichen Grundstücken mit einer Breite von 1,75 Metern zu errichten. So will die Stadtverwaltung, dass der Seeweg erst dann ausgebaut wird, wenn die weitere Nutzung des Seepark-Geländes geklärt ist. Einen konkreten Zeitplan gibt es dafür allerdings nicht.

Bernd Thönnesen, Vorsitzender des Heimat- und Verkehrsvereins, kann der Argumentation nicht folgen. „Für die Anlieger ist die aktuelle Situation eine schwere Last. Der Seeweg ist in einem katastrophalen Zustand. Und wenn es zu provisorischen Reparaturen kommt, haben die nur eine sehr kurze Halbwertszeit. Der Grund ist, dass dieser Weg einfach nicht für die heutigen Verkehre ausgelegt ist. Und zur Wahrheit gehört, dass einige Autofahrer vor Ort nicht langsam fahren und auch nicht halten, wenn Gegenverkehr kommt. Das führt immer wieder zu gefährlichen Situationen“, so der VHV-Chef. Er fordert, dass der Weg zeitnah vergleichbar ausgebaut wird wie es am Anfang des Seewegs aus Richtung Klosterweg bereits geschehen ist.

„Wir glauben, dass es an der Zeit ist, den Kesselern mit dem Ausbau entgegenzukommen. Wer weiß, wie lange es noch dauern wird, bis die Zukunft des Seepark-Geländes geklärt ist? Das können 10 oder 20 Jahre sein. Darauf zu warten, geht an der Lebensrealität der Menschen im Ort vorbei“, sagt Bernd Thönnesen. Sein Verein will daher nun noch einmal auf die politischen Parteien, die den Antrag im Verkehrsausschuss abgelehnt haben, zu gehen.

Die Stadt sieht die Maßnahme allerdings auch aufgrund der Höhenlage der angrenzenden Baugebiete skeptisch. Zumindest so lange, wie nicht geklärt ist, was auf dem östlichen Grundstück geschieht. Während die Häuser rund 15,60 Meter hoch liegen, beträgt die Höhenlage der Straße nur rund 14,50 Meter. Die Gullys, die mit dem parallel zu den Häusern verlaufenden Kanal verbunden sind, ragen daher recht deutlich empor – ein kurioses Bild.