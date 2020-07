Museum Schloss Moyland : Schloss-Park soll attraktiver werden

Bedburg-Hau Der Park von Schloss Moyland wird aufgemessen und ein neues Konzept soll erstellt werden. Auch eine Erlebnisfläche soll hinzukommen. Überlegungen zu neuer Gastronomie.

- Die Restauratoren in ihren Kojen drinnen in der großen Ausstellungshalle von Museum Schloss Moyland machen Tempo: Bereits die Hälfte der Kunstwerke aus den Depots haben sie bearbeitet und für die weitere Verwahrung in den Depots fertig gemacht. Wer zusehen möchte, wie die internationale Restauratoren-Truppe die Kunstwerke begutachtet, reinigt und für die Zukunft fertig macht, steht jetzt auch geschützt: Die Pergola vor der großen Ausstellungshalle der Vorburg von Museum Schloss Moyland ist fertig und bietet Schutz vor Wind und Regen. „Im Laufe der Woche kommen auch die Schilder, die genau erklären, was dort drinnen passiert“, sagt Julia Niggemann, Verwaltungsdirektorin und Geschäftsführerin der Stiftung Museum Schloss Moyland. Sie rechnet damit, dass die Arbeit der Restauratoren Ende des Jahres abgeschlossen ist.