Bauarbeiten im Sommer Der Norma-Markt in Bedburg-Hau wird erweitert

Die Gerüste stehen schon, erste Bauarbeiter sind auf dem Grundstück unterwegs: Der Lebensmittel-Discounter Norma in Bedburg-Hau unweit vom Weißen Tor in Kleve wird umgebaut. Am Baumannshof wurde ein Schild aufgestellt: „Wir bauen um, sind aber weiterhin für Sie da.“ Wie Norma-Expansionsleiter Alexander Thelen auf Anfrage unserer Redaktion erklärt, werde die Verkaufsfläche vergrößert, von derzeit 900 auf bald 1200 Quadratmeter. „Das aktuellste Filialkonzept wird in Bedburg-Hau umgesetzt“, sagt er weiter. Die Farbgestaltung soll überarbeitet werden. „Des Weiteren wird die technische Ausstattung, also Heizung, Lüftung sowie Kältetechnik, modernisiert und eine PV-Anlage installiert“, sagt Thelen. So soll der Markt in Teilen energieautark „arbeiten“.